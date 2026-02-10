Die Abnahme führt Sportradar auf die höhere Wirksamkeit «koordinierter Integritätsmassnahmen» im gesamten internationalen Sportökosystem zurück. Verbesserte Überwachungs-, Durchsetzungs- und Aufklärungsmassnahmen hätten in Kombination mit der Nutzung von KI-gestützten Untersuchungsmodellen den Rückgang gestützt, heisst es dazu.