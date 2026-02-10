Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht «Integrity in Action» für das Jahr 2025 hervor. Demnach konnte die Manipulationen von Sportergebnissen im vergangenen Jahr weiter eingedämmt werden.
2025 überwachte Sportradar den Angaben zufolge mehr als eine Million Veranstaltungen in 70 Sportarten weltweit und identifizierte dabei 1116 verdächtige Spiele. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Rückgang von 1 Prozent.
Die Abnahme führt Sportradar auf die höhere Wirksamkeit «koordinierter Integritätsmassnahmen» im gesamten internationalen Sportökosystem zurück. Verbesserte Überwachungs-, Durchsetzungs- und Aufklärungsmassnahmen hätten in Kombination mit der Nutzung von KI-gestützten Untersuchungsmodellen den Rückgang gestützt, heisst es dazu.
Mit Blick auf die einzelnen Sportarten sei der Fussball auch 2025 mit 618 verdächtigen Spielen die am stärksten von Spielmanipulationen betroffene Sportart gewesen. Gefolgt von Basketball mit 233 Fällen, Tennis (78), Tischtennis (65) und Cricket (59).
sta/rw
(AWP)