Sportradar sieht sich dabei dank eigener Daten, Streaming-Technologie und globaler Vertriebsstruktur gut positioniert, um das Geschäft mit Online-Glücksspielen weiter auszubauen. Die Mehrheit der bestehenden Kunden sei bereits sowohl im Wett- als auch im Casinogeschäft aktiv, heisst es.