Das Angebot umfasst unter anderem virtuelle Casinospiele, Live-Casino mit echten Croupiers und digitale Sportwetten. Dabei werden Live-Sportübertragungen mit Spielen kombiniert - Nutzer können also parallel zuschauen und mitspielen.
Sportradar sieht sich dabei dank eigener Daten, Streaming-Technologie und globaler Vertriebsstruktur gut positioniert, um das Geschäft mit Online-Glücksspielen weiter auszubauen. Die Mehrheit der bestehenden Kunden sei bereits sowohl im Wett- als auch im Casinogeschäft aktiv, heisst es.
Die neue Plattform soll nur in regulierten Märkten verfügbar sein. Der Start ist ab 2026 zunächst in Grossbritannien, Nordamerika und Lateinamerika geplant.
jl/hr
(AWP)