Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar ist auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs geblieben. Der Betriebsgewinn stieg dabei überproportional an. Für das Gesamtjahr zeigt sich das an der US-Börse kotierte Unternehmen aber etwas zurückhaltender und kündigt ein Sparprogramm an.

01.11.2023 13:36