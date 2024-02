Der Sportdaten-Anbieter Sportradar hat den Vertrag mit der Deutschen Fussball Liga (DFL) verlängert. Im Rahmen der nun bis Ende Saison 2031/32 laufenden Vereinbarung sollen auch neue Daten erhoben und audiovisuelle Produkte auf den Markt gebracht werden, wie das an der Nasdaq kotierte Ostschweizer Unternehmen am Montag mitteilte. Angaben zu finanziellen Details werden in der Meldung nicht gemacht.

26.02.2024 15:55