«Diese Berichte zeugen von einem grundlegenden Missverständnis unseres Geschäfts und der Branche und wurden von Leerverkäufern verfasst, die den Aktionärswert schmälern und von Kursschwankungen profitieren wollen.» Sportradar arbeite ausschliesslich mit lizenzierten Betreibern zusammen und halte sich an strenge globale Compliance- und Sorgfaltsstandards, so das an der US-Börse Nasdaq kotierte St. Galler Unternehmen.