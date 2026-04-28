Dennoch rutschte Sportradar unter dem Strich in die roten Zahlen. Der Verlust betrug 6 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2025 hatte der Sportdatenanbieter noch einen Gewinn von 24 Millionen erzielt. Grund dafür waren laut Unternehmen vor allem negative Währungseffekte, nachdem diese im Jahr davor noch positiv ausgefallen waren. Zudem belasteten höhere Abschreibungen und gestiegene Finanzierungskosten im Zusammenhang mit einer Übernahme das Ergebnis.