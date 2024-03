Die VW-Sportwagentochter Porsche AG setzt sich angesichts vieler Modellwechsel in diesem Jahr vorsichtige Ziele bei der angestrebten Profitabilität. Trotz weiterer Lieferkettenstörungen, starker Inflation und hohen Investitionen steigerte Porsche im vergangenen Jahr den Gewinn und hielt die Umsatzrendite im Tagesgeschäft stabil, wie die Stuttgarter am Dienstag in Stuttgart mitteilten. «2024 starten wir eine beispiellose Produktoffensive», sagte Vorstandschef Oliver Blume laut Mitteilung. Die Aktie fiel nach Handelsstart.

12.03.2024 09:58