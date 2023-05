"Die Währungshüter stehen auch nach der zwölften Zinserhöhung in Folge unter Druck, etwas gegen die hartnäckig hohe Inflation zu unternehmen. So liegt die Jahresteuerungsrate noch immer über 10 Prozent und die Kernteuerung bei 6,2 Prozent Das MPC sieht weiterhin Anzeichen dafür, dass die hohe Inflation nur langsamer zurückgehen wird als erhofft. Sollte es einen anhaltend hohen Inflationsdruck geben, wäre eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich, so die BoE. Zudem rechnet die Zentralbank nicht mehr mit einer Rezession. Letztlich dürfte die Teuerungsrate in den kommenden Monaten und Quartalen aber nachlassen, was der BoE Luft verschaffen könnte. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch in Großbritannien die Geldmenge schrumpft. Demgegenüber ist der Arbeitsmarkt robust. Alles in allem kann wohl ein zusätzlicher Schritt im Juni nicht ausgeschlossen werden."