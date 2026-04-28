Die Spotify-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel zuletzt um mehr als zehn Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat sie rund fünfzehn Prozent eingebüsst. An der Wall Street herrscht weiterhin Skepsis, ob der Konzern eine überzeugende Strategie im Umgang mit KI hat. Zudem steht Spotify im Wettbewerb mit Technologieriesen wie YouTube, Amazon und Meta, auf deren Diensten Nutzer ebenfalls Musik, Bücher und Podcasts konsumieren können.