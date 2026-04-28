Der Streamingdienst Spotify hat im ersten Quartal trotz Preiserhöhungen mehr Nutzer gewonnen als erwartet. Die Zahl der monatlich Aktiven stieg um zwölf Prozent auf 761 Millionen, wie die Schweden am Dienstag in Göteborg mitteilten. Die zahlenden Abonnenten legten um neun Prozent auf 293 Millionen zu. Anleger an der Börse hatten sich aber wohl mehr erhofft - zumindest bei den Aussichten für das zweite Quartal. Die Spotify-Aktie gab kurz nach Handelsstart in New York um 11 Prozent nach.