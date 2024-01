Spotify will mit dem Greifen des Digital-Regelwerks DMA in der EU Abos und Hörbücher auf dem iPhone an Apple vorbei verkaufen. Interessierte Nutzer sollen aus der App per Link auf eine Seite geleitet werden, wo sie ihre Kreditkarteninformationen eingeben können, wie der Musikstreaming-Marktführer in einem Blogeintrag am Mittwoch erläuterte. Von Apple gab es zunächst keine Reaktion. Der iPhone-Konzern bestreitet, dass sein App-Store-Geschäft unter den DMA (Digital Markets Act) fällt. Die DMA-Regelungen greifen vom 7. März an.

24.01.2024 13:19