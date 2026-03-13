Die aktuelle Atempause für die deutschen Autofahrer könnte allerdings von kurzer Dauer sein: Am Freitagmorgen waren beide Kraftstoffe einige Cent teurer als zum gleichen Zeitpunkt am Donnerstag. Hintergrund könnte der Ölpreis sein, der am Donnerstag und Freitag wieder höher lag als Mitte der Woche.
Die Preise sind in den knapp zwei Wochen seit Beginn des Iran-Krieges stark gestiegen. Am letzten Tag vor Beginn der Angriffe war E10 um knapp 23 Cent billiger als am Donnerstag, Diesel um gut 38 Cent./ruc/DP/jha
(AWP)