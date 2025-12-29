Die österreichischen Treibstoffpreise liegen laut Hattmannsdorfer merkbar unter dem Schnitt des Euroraumes, was er unter anderem auf die Verordnung zurückführt. Pro Liter Euro-Super zahle man in Österreich durchschnittlich 17,7 Cent weniger. Der Liter Diesel sei mit einer Differenz von 5,7 Cent marginal günstiger als im Schnitt des Euroraumes.