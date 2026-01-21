Blickt man auf die Durchschnittswerte der einzelnen Kantone, zeigt sich laut der Erhebung, dass Diesel und Bleifrei 95 im Kanton Baselland am günstigsten sind, für Bleifrei 98 ist es der Kanton Jura. Teuer tankt man laut den Angaben in den Kantonen Uri (Bleifrei 95/Diesel) sowie Genf (Bleifrei 98).