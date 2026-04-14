Spahn: In zwei Monaten Lage neu bewerten

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sagte vor einer Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU zur Frage, was nach Ablauf der zweimonatigen Steuersenkung auf Diesel und Benzin geschehe, die Koalition werde sich Mitte, Ende Juni die aktuelle Lage anschauen müssen. Wenn es auf dem Energiemarkt dann immer noch eine angespannte Situation gebe, «stellen sich Fragen über den Spritpreis hinaus». Schon jetzt sehe man Lieferkettenabrisse in der Bauindustrie, etwa beim Bitumen. Öl werde auch in der Chemie und in der Kunststoffindustrie als Rohstoff benötigt.