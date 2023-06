Bei etwa 90 Prozent der Flächen seien die Mieten indexiert, erklärte Zahnd. Über die Indexierung werden die Einflüsse der Inflation direkt an die Mieter weitergereicht. Auch per Ende Jahr dürfte SPS 1 bis 2 Prozent Wachstum auf vergleichbarer Basis haben, fügte Zahnd an.