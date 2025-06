SPS hatte bereits vergangene Woche mit dem Abschluss der 14. Kapitalerhöhung mitgeteilt, dass bald eine 15. folgen würde. Aufgrund der hohen Nachfrage und des Zuteilungsprinzips «first come, first served» hätten anlässlich der 14. Kapitalerhöhung nicht alle Zeichnungen berücksichtigt werden können, heisst es in der Mitteilung.