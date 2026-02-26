In einer zweiten, gleichzeitig stattfindenden Transaktion richtet SPS eine «incentivierte Umwandlungsaufforderung» an ELM B.V. An diese war 2023 ein Wandeldarlehen in der Höhe von 275 Millionen Franken ausgegeben worden. ELM B.V. habe angekündigt, dass ein gleichwertiges Angebot an die Inhaber der ELM-Umtauschanleihe gerichtet werde, schreibt SPS in einer Mitteilunge vom Donnerstag.
Die grösste börsenkotierte Schweizer Immobiliengesellschaft will die aus der Wandelanleihe zufliessende Mittel zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens an ELM B.V. und zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen verwenden.
Das Angebot der SPS Wandelanleihe findet laut den Angaben im Rahmen einer Privatplatzierung inner- und ausserhalb der Schweiz statt. Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre seien ausgeschlossen. Ein Antrag auf Zulassung und Handel an der SIX oder einem anderen Handelsplatz in der Schweiz könne zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Die Anleihe werde kein Rating haben.
awp-robot/gab
(AWP)