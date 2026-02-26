Das Angebot der SPS Wandelanleihe fand im Rahmen einer Privatplatzierung inner- und ausserhalb der Schweiz statt. Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Ein Antrag auf Zulassung und Handel an der SIX oder einem anderen Handelsplatz in der Schweiz könne zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Die Anleihe werde kein Rating haben.