Im Rahmen der Emission wurden 389'959 neue Anteile an qualifizierte Investoren ausgegeben. Die Liberierung der Anteilsscheine erfolgt am 14. November.
Diese vierte Kapitalerhöhung sei die letzte vor der bevorstehenden Börsenkotierung des SPSS IFC am 9. Dezember 2025, hiess es weiter. Danach erhielten auch private Investoren Zugang zum Fonds.
Die neuen Mittel sollen nun in den Ausbau des Portfolios fliessen. Ein besonderer Fokus liegt den Angaben zufolge dabei auf der gewerblichen Nutzungsart «Light Industrial».
sc/to
(AWP)