Das Immobilienvermögen erhöhte sich im Berichtsjahr um 26 Prozent auf 435 Millionen Franken, was in erster Linie auf Zukäufe von Büroliegenschaften in Stabio zurückzuführen sei, heisst es. Insgesamt umfasst das Portfolio per Ende September den Angaben zufolge 18 Liegenschaften.