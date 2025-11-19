Der Leerstand bei den Immobilien hat sich bei unter 2 Prozent stabilisiert. Der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich gleichzeitig um gut 7 Prozent auf 463 Millionen Franken. Im Berichtsjahr wurden zwei Light-Industrial-Liegenschaften im Gesamtwert von 48 Millionen akquiriert und gleichzeitig zwei Objekte für rund 26 Millionen gewinnbringend verkauft.