Dank einer hohen Vermietungsquote und operativem Mietzinswachstum erreichte die Cashflow-Rendite 2,4 Prozent, wie Swiss Prime Site Solutions (SPSS) am Donnerstag mitteilte. Damit lag sie dennoch unter dem Vorjahreswert von 2,8 Prozent. Die Anlagerendite nahm gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht ab und zwar auf 2,9 von 3,2 Prozent.