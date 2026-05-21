Dank einer hohen Vermietungsquote und operativem Mietzinswachstum erreichte die Cashflow-Rendite 2,4 Prozent, wie Swiss Prime Site Solutions (SPSS) am Donnerstag mitteilte. Damit lag sie dennoch unter dem Vorjahreswert von 2,8 Prozent. Die Anlagerendite nahm gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht ab und zwar auf 2,9 von 3,2 Prozent.
Das Ergebnis sei allerdings bei einem deutlich reduzierten Fremdkapitaleinsatz erzielt worden und weise daher ein verbessertes Risiko-/Ertragsprofil aus, heisst es weiter. Die Fremdfinanzierungsquote sank auf 24 von zuvor rund 38 Prozent.
Das Gesamtfondsvermögen sei um rund 15 Prozent auf nun über 500 Millionen Franken gewachsen. Dazu beigetragen haben sowohl positive Bewertungseffekte als auch gezielte Zukäufe. Die Mietzinseinnahmen (LFL) stiegen um 1,6 Prozent, die Mietausfallrate liege mit 3,5 Prozent weiter auf tiefem Niveau.
Im weiteren Jahresverlauf liege der Fokus auf der operativen Bewirtschaftung des Portfolios, so SPS Solutions abschliessend. Sollten sich attraktive Chancen ergeben, werde der Portfolioausbau «selektiv fortgeführt».
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(AWP)