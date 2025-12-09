Dieser Fonds investiere direkt in Gewerbeimmobilien in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung der Börsenbetreibern am Dienstag. Lanciert wurde der Fonds bereits 2021, das verwaltete Vermögen liegt bei rund 500 Millionen Franken.
SPS Solutions ist ein Asset Manager für Immobilienlösungen und eine Gruppengesellschaft der kotierten Swiss Prime Site. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte von insgesamt rund 13,7 Milliarden Franken, die Entwicklungspipeline liegt bei über 1,5 Milliarden.
