Starkes Asset Management

Im Asset Management von SPS Solutions stiegen die verwalteten Vermögen per Ende 2025 auf 14,3 Milliarden Franken (13,3 Mrd.). Wesentlich dazu beigetragen haben laut SPS Neugelder in der Höhe von rund 1,0 Milliarden. SPS Solutions sei dabei in sämtlichen Bereichen gewachsen. Zudem habe SPS im Asset Management einen Rekordertrag von 83,6 Millionen Franken erzielt, ein Plus von fast einem Fünftel.