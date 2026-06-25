Danach ist aber Schluss mit Musicals und Ausstellungen. Unter anderem wurden in den Maag-Hallen über 1000 Aufführungen des Dialekt-Musicals «Ewigi Liebi», das Abba-Musical «Mamma Mia» oder eine deutschsprachige Version von «Billy Elliott» gezeigt. Auch das Tonhalle-Orchester spielte während der Renovierung seiner Heimstätte drei Jahre lang in Zürich-West.