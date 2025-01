Die zweite Staffel von «Squid Game» ist jetzt schon die dritterfolgreichste Netflix-Serie - hinter Staffel eins sowie der amerikanischen Comedy-Horror-Serie «Wednesday». In den neuen, am Dienstagabend veröffentlichten Wochencharts (13. bis 19.1.) kam Staffel zwei der koreanischen Serie auf weitere 13,2 Millionen Abrufe und hat nun insgesamt schon in dreieinhalb Wochen 165,7 Millionen Abrufe sammeln können.