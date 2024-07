Nun folgt er laut den Angaben per kommendem Montag, 22. Juli, auf Caroline Vandedrinck, die ausserhalb des Unternehmens eine neue Stelle antritt. Lump habe 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft in der Luftfahrtindustrie. Er sei froh, einen Nachfolger aus den eigenen Reihen gefunden zu haben, «der die starke Führung in der Geschäftsentwicklung fortsetzen und unseren Erfolg und die Beziehungen zu unseren Kunden weiter ausbauen wird», wird SR-Technics-CEO Owen McClave in der Mitteilung zitiert.