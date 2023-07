Mit den zusätzlichen Mitteln habe SR Technics die notwendige Liquidität, um in neue Triebwerksplattformen zu investieren. Zudem würden in den nächsten Jahren 400 bis 500 neue Mitarbeitende angestellt. "Ausserdem investieren wir in die Infrastruktur wie in unseren neuen Triebwerksprüfstand sowie in Werkzeuge und Fertigungsanlagen für die neuen Triebwerke", so Firmenchef Matthias Düllmann in der Mitteilung. Ziel sei es, den Umsatz bis 2028 zu verdoppeln.