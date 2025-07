Die achtjährige Verpflichtung von Safran sei ein «starkes» Zeichen des Vertrauens, erklärte SR Technics am Donnerstag in einem Communiqué. Das LEAP-1A-Triebwerk komme hauptsächlich in der Airbus A320neo-Familie zum Einsatz und gelte als effizienter Antrieb der neuen Generation.