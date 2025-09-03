Wappler wolle, dass eine neue Person die Veränderungen im Unternehmen in den nächsten Jahren gestalte, schrieb Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Mittwoch auf der Webseite in eigener Sache. Wappler gab ihren Rücktritt an einer internen Personalveranstaltung bekannt. Sie ist seit 2019 SRF-Direktorin.