In der publikumsstärksten Sendezeit zwischen 19.00 und 22.30 Uhr sei bei den drei Sendern SRF 1, SRF zwei und SRF info mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 42,1 Prozent gar ein neuer Höchstwert registriert worden, teilte Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Freitag mit. Total habe SRF mit seinem TV-Programm pro Woche im Durchschnitt 3,6 Millionen Personen oder zwei Drittel der fernsehschauenen Deutschschweizer Bevölkerung erreicht.