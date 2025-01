Auf grosses Interesse stiessen im Fernsehen die Spiele der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der EM in Deutschland, wie SRF am Donnerstag mitteilte. Auch die Übertragungen zu den Olympischen Spielen in Paris zog viele Leute vor den Bildschirm. In Jahren mit Sport-Grossereignissen weisen die Sender laut einer von SRF publizierten Tabelle stets höhere Marktanteile aus als in «normalen» Jahren.