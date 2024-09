Keine «Tagesschau» am Mittag und Vorabend

Die «Tagesschau»-Ausgaben am Mittag sowie um 18 Uhr sollen durch moderierte Newsflashes ersetzt werden. Am Wochenende wird die Mittagsausgabe ganz entfallen. Wappler betonte, die Information bleibe ein Kernbereich von SRF. Die «Tagesschau»-Ausgaben am Mittag und um 18 Uhr zählten zu den nutzungsschwachen Sendungen. Deshalb konzentriere sich SRF auf Newsflashes und die App. Die Sendungen «Club» und «Gesichter & Geschichten» werden künftig im Sommer pausieren, so wie andere Magazine und Talk-Sendungen auch.