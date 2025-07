Auch in Genf setzt die SRG bei ihren Immobilien an. Sie will das markante RTS-Hochhaus in Genf verkaufen. Das Westschweizer Radio und Fernsehen soll Hauptmieter bleiben. Es sollen jedoch weitere Medien einziehen - die Zeitung «Le Temps» hat bereits ihren Umzug in das 17-stöckige Gebäude angekündigt.