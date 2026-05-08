Die aktuelle SRG-Konzession soll per 2029 erneuert werden. Medienminister Albert Rösti (SVP) beabsichtigt, die Rolle der privaten und öffentlichen Sender darin klarer zu definieren. Die SRG solle im Sport, im Unterhaltungs- und im Onlinebereich beschränkt werden - aus Rücksicht auf private Medien, sagte er zuletzt. Für das zweite Quartal 2027 hat der Bundesrat eine öffentliche Vernehmlassung in Aussicht gestellt.