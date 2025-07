Im Zuge ihrer Umstrukturierung gibt die SRG ihren Hauptsitz an der Giacomettistrasse in Bern auf. Die Gesellschaft hat den Gebäudekomplex in Autobahnnähe bereits 2012 verkauft und ist Mieterin. Ende 2026 verlässt sie den markanten Gebäudekomplex und verlegt ihren Hauptsitz an die Schwarztorstrasse.