Laut Politologe Urs Bieri von gfs.bern ist das Nein zwar weniger deutlich als zur No-Billag-Initiative, aber trotzdem deutlicher als zunächst angenommen. Grund dafür sei, dass die Mobilisierung im städtischen Umfeld in den vergangenen Tagen explodiert sei, sagte Bieri am Sonntag im Schweizer Radio SRF.