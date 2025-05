Unter den geförderten Filmen sind Produktionen für das Fernsehen, so etwa die zweite Staffel von «Die Beschatter» von Michael Steiner oder die Dokumentation «Überleben am Gotthard» von Jörg Huwyler; oder Kinofilme wie «Jakobs Ross» von Katalin Gödrös oder «Heldin» von Petra Volpe. Letzterer feierte an der diesjährigen Berlinale Premiere und lief Ende Februar in den Deutschschweizer Kinos an.