Die Westschweizer Zeitung «Le Temps» kündigte am Dienstag bereits ihren Umzug in das RTS-Hochhaus an. Die Teams von Heidi.news und Geneva Solutions, die zur Gruppe von «Le Temps» gehören, werden ebenfalls in diese Büros einziehen, wie es in einer Mitteilung von «Le Temps» hiess. Der Umzug soll in den nächsten zwölf Monaten stattfinden.