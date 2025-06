Die SRG müsse sich grundlegend neu aufstellen, sagte Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina an einer Medienkonferenz am Montag. Nur so könnten die letzten Herbst eingeleiteten Sparanstrengungen von 270 Millionen Franken oder 17 Prozent des Budgets von 2024 im Rahmen des Transformationsprojekts «Enavant» umgesetzt werden.