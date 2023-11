Demgegenüber bleibe die SRG-Konzession, welche den Leistungsauftrag definiere, bis 2028 unverändert. Basierend auf der Konzession bietet die SRG 17 Radio- und sieben TV- Programme in den vier Landessprachen sowie Onlineangebote in vier Landessprachen und in sechs weiteren Sprachen für das Auslandsangebot an.