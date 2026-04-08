Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) erwirtschaftete im Jahr 2025 gemäss eigenen Angaben einen Betriebsertrag von 1,56 Milliarden Franken - rund 3,5 Millionen Franken weniger als im Jahr zuvor.
Mit einem Minus von 33,4 Millionen Franken schlugen dabei vor allem die gesunkenen Gebühreneinnahmen zu Buche. Aber auch die Werbeeinnahmen lagen um 4,1 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert, wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist.
Der Betriebsaufwand stieg demnach gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Millionen Franken. Zwar sanken in Folge des Abbaus von 284 Vollzeitstellen die effektiven Gehaltskosten um 15,6 Millionen Franken, gleichzeitig weist die Jahresrechnung aber Rückstellungen von knapp 50 Millionen Franken für die Sozialplankosten bis 2029 aus.
Im vergangenen Jahr hat die SRG knapp 250 Vollzeitstellen abgebaut. Das waren 4,3 Prozent des Personalbestands.
(AWP)