Der Betriebsaufwand stieg demnach gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Millionen Franken. Zwar sanken in Folge des Abbaus von 284 Vollzeitstellen die effektiven Gehaltskosten um 15,6 Millionen Franken, gleichzeitig weist die Jahresrechnung aber Rückstellungen von knapp 50 Millionen Franken für die Sozialplankosten bis 2029 aus.