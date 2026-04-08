Das Jahr 2025 war gemäss SRG-Mitteilung geprägt von Grossanlässen, darunter der Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, die Fussball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz und das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Mollis GL. Die vier Partien des Schweizer Nationalteams an der Fussball-EM hätten auf allen SRG-Kanälen einen Marktanteil von 59,1 erreicht, die Lauberhornabfahrt im Ski alpin als meistgesehene Sendung des Jahres gar einen von 77,5 Prozent.