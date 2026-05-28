Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) verkauft ihren markanten Turm in Genf für 150 Millionen Franken an die Hans-Wilsdorf-Stiftung, die Eigentümerin der Uhrenmarke Rolex. Der Verkauf soll der SRG helfen, ihren laufenden Umbau und die Sparprogramme bis 2029 zu finanzieren. Aus der Transaktion resultiert laut Mitteilung vom Donnerstag ein Buchgewinn von rund 100 Millionen Franken im laufenden Geschäftsjahr.