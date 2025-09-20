Die Beschwerdeinstanz UBI war im April zum Schluss gekommen, dass Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) gegen das Programmrecht verstossen hat, indem letzteres nicht über die sogenannten RKI-Protokolle berichtet hat. Nun zieht die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) den Fall an die höchste Instanz weiter, wie ein SRG-Mediensprecher in der Nacht auf Samstag einen Bericht der «Weltwoche» bestätigte.