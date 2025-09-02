Der Index mit dem Namen «SSPA MBRC USD (resp. EUR und CHF) Global Index» verbessere nun die Vergleichbarkeit für Anlegerinnen, Vermögensverwalter und Regulatoren. Er fokussiert dabei auf «Worst Of»-Barrier Reverse Convertibles (MBRCs) - sie deckten rund drei Viertel des MSCI World Index ab. Backtests seit 2008 zeigten, dass der Index Marktentwicklungen zuverlässig abbilde, so das Communiqué weiter.