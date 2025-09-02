Bislang habe ein standardisiertes Instrument zur Messung der Performance von Strukturierten Produkten gefehlt, teilte der Verband am Dienstag mit. Dabei zählten diese mit einem Volumen von knapp 200 Milliarden Franken zu den zentralen Anlageinstrumenten in der Schweiz.
Der Index mit dem Namen «SSPA MBRC USD (resp. EUR und CHF) Global Index» verbessere nun die Vergleichbarkeit für Anlegerinnen, Vermögensverwalter und Regulatoren. Er fokussiert dabei auf «Worst Of»-Barrier Reverse Convertibles (MBRCs) - sie deckten rund drei Viertel des MSCI World Index ab. Backtests seit 2008 zeigten, dass der Index Marktentwicklungen zuverlässig abbilde, so das Communiqué weiter.
Der Index richtet sich an Privatbanken, institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Regulierungsbehörden.
ra/uh
(AWP)