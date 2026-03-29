Keine Panne bei der Arbeitslosenkasse

Auf die Frage, wie viele Versicherte im Kanton von verzögerten Auszahlungen betroffen waren oder immer noch sind, hat man beim Amt für Wirtschaft und Arbeit keine Antwort. «Es gab Einzelfälle, bei denen ein Fehler in der Software effektiv die Auszahlung verhinderte. Diese wurden vom Seco und den Entwicklern via Ticket innert nützlicher Frist gelöst», heisst es dazu auf Anfrage von Keystone-SDA. Konkret seien seit der Einführung des neuen Auszahlungssystems aber rund 38 Millionen Franken an die Versicherten ausbezahlt worden.