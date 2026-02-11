Gestiegener Geldzufluss

Klar verbessern konnte die SGKB auch ihr Ergebnis im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+7,0 Prozent auf 188,3 Mio). Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft fiel sogar zweistellig höher aus (+11,2 Prozent auf 50,3 Mio). Die Bank habe dort von der hohen Aktivität an den Börsen profitiert, heisst es.