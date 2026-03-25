Im Voranschlag für 2025 hatte die Regierung noch mit einem Minus von 190 Millionen Franken gerechnet. Nun ist es bei einem Aufwand und Ertrag von knapp 6 Milliarden Franken ein Plus von 10,2 Millionen Franken geworden. Statt des geplanten Bezugs von Eigenkapital können die Reserven sogar etwas erhöht werden. Sie liegen bei rund einer Milliarde Franken.